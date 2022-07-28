Корнеев оценил перспектиы Игнатьева в «Локомотиве»
Ранее футболист пополнил состав московской команды на правах свободного агента.
28.07.2022 18:58
Футбол
Стала известна обложка пятничного номера газеты «Советский спорт»
Публикуем обложку очередного номера газеты «Советский спорт»
28.07.2022 18:45
Футбол
автор: Сергей Иванов
Бывший спортдир «Зенита» считает, что Дзюба гордый для перехода в средний клуб
Футболист находится в статусе свободного агента.
28.07.2022 18:44
Футбол
Гулиев впервые подробно рассказал об инциденте со сбитым им американцем
Игрок переживал, что может оказаться за решеткой.
28.07.2022 18:17
Футбол
автор: Александр Шульгин
Виктор Мендес: Я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес
Чилиец заключил контракт с армейцами на три года.
28.07.2022 18:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
Сенников рассказал, как «Локомотив» может обыграть «Зенит»
Соперники сойдутся в рамках третьего тура РПЛ.
28.07.2022 18:02
Футбол
Масалитин - о переходе Мендеса в ЦСКА: В плане развития клуба это огромный минус
Чилийский полузащитник перешел в армейский клуб из «Унион Эспаньола».
28.07.2022 18:01
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мостовой рассказал, каким образом стал тренером Fight Nights
Ветеран решил попробовать свои силы в Медиалиге.
28.07.2022 17:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Анатолий Бышовец: Бека Бека не является ключевым игроком «Локомотива». Уходит и уходит
Французский футболист близок к тому, чтобы вернуться на родину.
28.07.2022 17:52
Футбол
Яростная атака на верхний край плинтуса! Как на нашем ТВ смотрели начало нового футбольного сезона
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