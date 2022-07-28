УЕФА начал разбирательство в отношении фанатов «Фенербахче», которые скандировали фамилию Путина

Пресс-служба УЕФА сообщила о начале расследования в отношении фанатов турецкого «Фенербахче», которые по ходу матча 2-го квалификационного раунда в язвительной форме скандировали фамилию президента России Владимира Путина.
Отметим, что по ходу встречи фанаты турецкого клуба скандировали фамилию президента России Владимира Путина. По этой причине главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался посетить послематчевую пресс-конференцию.
В следующей стадии Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».
источник: UEFA (УЕФА)