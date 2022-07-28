Корнеев оценил перспективы Игнатьева в «Локомотиве»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев оценил перспективы приглашения в московский клуб нападающего Ивана Игнатьева.

Ранее стало известно, что железнодорожники заключили с 23-летним футболистом однолетний контракт с возможностью продления еще на два сезона.

«В последние годы он, мягко говоря, не блистал реализацией. Не знаю всех деталей сделки. Видимо, в клубе хотят реанимировать карьеру российского футболиста и, возможно, потом получить от этого дивиденды», - приводит слова функционера «СЭ».

Напомним, что этим летом Игнатьев расторг контракт с «Рубином». Он выступал за казанский клуб с января 2020 года – на его счету три гола и три результативных паса в 40 проведенных встречах.

Во второй половине сезона-2021/22 нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.