Хавбек «Ювентуса» Рабьо может перейти в «Монако»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Монако».

Об этом утверждает инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Ювентус» хотел бы продать 27-летнего полузащитника, которого он подписал на условиях свободного агента в 2019 году, когда истек срок контракта Рабьо с «ПСЖ».

Переговоры с «Монако» могут ускориться после первого отборочного матча Лиги чемпионов против ПСВ в следующий вторник.

В прошлом сезоне 27-летний француз принял участие в 32 играх «Ювентуса» в серии А, отдав две результативные передачи. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 17 миллионов евро по данным Transfermarkt.