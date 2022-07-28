«Бюджет не резиновый». Черчесов объяснил, почему Дзюбы с Оздоевым не будет в «Ференцвароше»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему клуб не будет подписывать Магомеда Оздоева и Артема Дзюбу.

«Дзюба и Оздоев? У нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели. Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, а Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

Напомним, накануне «Ференцварош» в двухматчевом противостоянии обыграл «Слован» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В первой встрече венгры уступили дома 1:2, но в гостях взяли убедительный реванш - 4:1.