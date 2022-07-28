Камоцци прокомментировал решение «Спартака» не подписывать Черышева

Экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию о том, что московский клуб отказался приобретать полузащитника Дениса Черышева.

«Если «Спартак» действительно дважды отказался от услуг Дениса Черышева, значит, у клуба есть другие идеи. Они заслуживают уважения за наличие других вариантов и идей», - приводит слова Камоцци «РБ-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что на красно-белых дважды выходили представители футболиста, однако оба раза бывший спортивный директор москвичей Лука Каттани принимал отрицательное решение.

Добавим, что сам Каттани недавно покинул клуб и собирается вернуться в «ПСЖ» в качестве директора академии.

Контракт Черышева с «Валенсией» истек 30 июня, с тех пор россиянин тренируется самостоятельно.