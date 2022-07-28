Марк Гонсалес: Надеюсь, что Мендес будет наслаждаться игрой за ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Марк Гонсалес отреагировал переход своего чилийца Виктора Мендеса из «Унион Эспаньолы» в московский клуб. Соглашение с 22-летним чилийцем рассчитано три года с возможностью продления.

«Футбол в России сильнее, но Мендес быстро адаптируется. Очень хочу в это верить. Если у вас ясные мысли, то у вас не будет проблем. Я надеюсь, что Мендес будет наслаждаться игрой за ЦСКА и достигать поставленных целей», - приводит слова Гонсалеса Chile.as.

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.