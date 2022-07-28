Главный тренер «Ференцвароша» Черчесов рассказал, ощущает ли он поддержку из России в Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, ощущает ли он поддержку в Венгрии из России.

«Ощущаю ли поддержку из России? Понятно, что хочешь ― не хочешь, а что-то читаешь, видишь заголовки, ваш сайт тоже выскакивает (смеется). Футбол никуда не скроешь. Бывает и критика, и похвала ― нормальное явление», — сказал Черчесов «Чемпионату».

Добавим, что в конце декабря прошлого года российский специалист возглавил венгерский клуб. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок страны.

Накануне «Ференцварош» разгромил «Слован» в матче Лиги чемпионов (4:1) и пробился в третий раунд квалификации турнира.