Журова - о скандировании турками фамилии Путина: Это не про честную игру

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и ныне депутат Госдумы Светлана Журова высказался об инциденте на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» - «Динамо К», когда турецкие фанаты начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.

— Вы считаете, что турецкие фанаты поступили неправильно?

— А при чем тут турецкие фанаты и Владимир Путин? Турки делали это умышленно, чтобы задеть соперника. Футболисты должны играть, а не думать, что турецкие болельщики начали кричать фамилию Путина, которая их заденет. Это не про честную игру, - приводит слова Журовой Sport24.

Отметим, что по ходу встречи фанаты турецкого клуба скандировали фамилию президента России Владимира Путина. По этой причине главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался посетить послематчевую пресс-конференцию.

В следующей стадии Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».