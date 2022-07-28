«Его даже нет в нашем шорт-листе». В «Фенербахче» опровергли возможный переход Дзюбы

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг информацию о возобновлении интереса к бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Это неправда, что мы можем вернуться к варианту подписания Артема Дзюбы после вылета из Лиги чемпионов. Его нет даже в нашем шорт-листе», — сказал Баки «Чемпионату».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.