Кунде прибыл в Барселону для прохождения медосмотра перед трансфером

Защитник «Севильи» Жюль Кунде прибыл в Барселону, чтобы пройти медосмотр перед переходом в каталонский клуб. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере. Каталонский клуб заплатит за игрока 50 миллионов евро + 10 млн в виде бонусов.

Напомним, что Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 133 матча, забил девять голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Франции защитник отыграл 11 встреч.