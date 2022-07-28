Экс-директор «Зенита» считает трансфер Малкома ошибкой: И контракт, и зарплата не оправдали

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев уверен, что трансфер бразильского нападающего Малкома в «Зенит» - ошибка руководства клуба.

– Да, я остался при своих. Считаю, это слишком дорогой трансфер. И контракт, и зарплата Малкома себя не оправдали.

Почему? На международном уровне бразилец практически ничего не показал, футболисты за такие суммы должны делать разницу в Лиге чемпионов! Тогда выход из группы или проход дальше приносит клубу очень серьезные деньги, траты отбиваются», – сказал Корнеев «Спорт-экспрессу».

25-летний Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019-го года за 40 миллионов евро. В общей сложности за три года нападающий сыграл за клуб 78 матчей, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее игрок продлил контракт с сине-бело-голубыми до 30 июня 2027 года.