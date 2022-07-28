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Клопп ответил на вопрос о будущем нападающего «Ливерпуля» Фирмино

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил мерсисайдцам 23 миллиона евро за трансфер бразильца.
28 июля 2022 20:11

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о будущем нападающего команды Роберто Фирмино.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил мерсисайдцам 23 миллиона евро за трансфер бразильца.

«Фирмино - сердце и душа «Ливерпуля». Все выглядит очень хорошо. Он нам необходим», - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. За это время он отыграл за «красных» 327 матчей, забил 98 голов и отдал 74 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Вместе с клубом бразилец стал чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов.

источник: The Liverpool Echo
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