Пономорев: «Ференцварош» Черчесова пройдет «Карабах» 100 процентов. Он молодец

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев не удивлен, что венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова добивается успехов на международной арене в текущем сезоне.

«Ничего удивительного не вижу. Станислав умеет работать с такими командами. Может, со сборной сложнее, но с клубными командами у него всегда успехи хорошие.

— Как считаете, в третьем раунде с «Карабахом» у его команды тоже будет успех?

— Ну, все нормально. Выиграет здесь Черчесов. Сто процентов. Тем более его команда — лидер чемпионата Венгрии, а в Венгрии — хороший чемпионат, — сказал Пономарев Rusfootball.

Напомним, в прошедшем матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов коллектив из Будапешта одержал победу (4:1). В составе хозяев единственным голом отметился Вернон де Марко (70-я минута). Гости ответили точными ударами Франка Боли (20), Кристоффера Закариассена (31), Адама Траоре (89) и Аисса Лэйду (90+5)