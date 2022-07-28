Валерий Непомнящий: Дзюба - один из лучших нападающих России

Известный российский специалист Валерий Непомнящий заявил, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба - вне зависимости один из лучших нападающих России.

«Я не вижу смысла рассуждать на эту тему, обсуждая обычные слухи. Единственное, что могу сказать: Дзюба – один из лучших нападающих России, но давать советы я ему не буду», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.