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Оздоев будут выступать за турецкую команду, которую возглавляет Андреа Пирло

Российский полузащитник подписал контракт с местным «Фатих Карагюмрюк».
28 июля 2022 21:13
автор: Александр Бойченко

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подписал двухлетний контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», который возглавляет бывший наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло.

Об этом сообщает Sport24.

В прошлом сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турецкой Суперлиге.

Отметим, что в этом клубе также выступают экс-игроки ЦСКА: Ахмед Муса и Джанер Эркин.

Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).

источник: Sport24.ru
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