Оздоев будут выступать за турецкую команду, которую возглавляет Андреа Пирло

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подписал двухлетний контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», который возглавляет бывший наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло.
Об этом сообщает Sport24.
В прошлом сезоне «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турецкой Суперлиге.
Отметим, что в этом клубе также выступают экс-игроки ЦСКА: Ахмед Муса и Джанер Эркин.
Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.
Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).
источник: Sport24.ru