Бышовец высказался о скандировании турками имени Владимира Путина

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал инцидент на трибунах в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и киевским «Динамо».

«Реагировать следует не только на это, но и в первую очередь на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и сборные от всех соревнований под своей эгидой. Таким образом турки выразили свое несогласие. С одной стороны, это следует расценивать как поддержку России», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, турецкие болельщики скандировали имя президента России Владимира Путина после пропущенного от киевлян мяча.

Встреча завершилась победой украинской команды со счетом 2:1. Результат первой игры 0:0. Таким образом, по сумме двух матчей киевляне вышли в следующий раунд.