Отец Еременко заявил, что футболист не хотел возвращаться в Россию

Алексей Еременко, отец бывшего полузащитника ЦСКА и «Рубина» Романа Еременко, высказался о подписании сыном контракта с финским клубом ХИФК.

«Роман поддерживал форму с ХИФК, потом принял решение остаться в команде. У него были предложения, но только из Финляндии. Клубы из России им не интересовались, да и сам он не хотел возвращаться туда.

Конечно, для всех стало неожиданностью, что Роман вернулся в футбол. Но могу заверить, что его соглашение действует до конца сезона. Посмотрим, поможет ли он им сохранить прописку в Премьер-лиге и остался ли у него вкус к тренировкам и самому футболу», — сказал Алексей Еременко Sport24.

Напомним, что в составе ЦСКА Еременко становился чемпионом России в 2016 году, а в 2012-м вместе с «Рубином» он завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

С февраля прошлого года хавбек стал свободным агентом после того, как он покинул «Ростов».