«Фенербахче» осудил фанатов, скандировавших фамилию Путина на матче с киевским «Динамо»

Турецкий «Фенербахче» опубликовал открытое заявление по поводу произошедших инцидентов на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2 дв).

«Вне зависимости от причины поведения болельщиков «Фенербахче» не приемлет такой реакции. Но нечестно и несправедливо переносить это на всех болельщиков нашего клуба. Мы осуждаем то, что наш клуб пытаются связать с политикой. И мы еще раз напоминаем общественности о нашей позиции, которая была высказана давно», — говорится в заявлении.

Отметим, что по ходу встречи фанаты турецкого клуба скандировали фамилию президента России Владимира Путина. По этой причине главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался посетить послематчевую пресс-конференцию.

В следующей стадии Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».