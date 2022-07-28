Александр Мостовой - о переходе Оздоева в «Фатих»: Хороший вариант. Еще и с Пирло будет работать!

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил переход экс-хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Хороший вариант для Магомеда. Ещё и с Пирло будет работать! Когда нет никаких предложений из России, а чемпионат вовсю идет, никто не приглашает, не зовет, а после приходит предложение из Турции, то, конечно, это хороший вариант продолжения карьеры», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).