Зделар заявил, что поставил перед собой цель вернуть ЦСКА в Лигу чемпионов

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал свой переход в московский клуб из «Партизана».

«Думаю, что моей целью здесь станет вернуть клуб в Лигу чемпионов. Туда, где он заслуживает быть. Я сделаю все, чтобы помочь команде, и надеюсь, команда поможет мне», - приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Напомним, что Зделар выступал за «Партизан» с января 2018 года. Всего за клуб он отыграл 197 матчей, забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.