«Его будет не остановить». Фоден - о Холанде в «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился мнением о новом одноклубнике Эрлинге Холанде, который перешел в стан «горожан» в летнее окно из дортмундской «Боруссии».

«Холанд страшен перед воротами. Все знают его статистику голов, сколько голов он забивает, но он переходит в совершенно другую лигу, с гораздо более быстрым футболом, так что ему может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть. Но я уверен, что, как только это произойдет, его будет не остановить», — сказал Фоден Sky Sports.

Напомним, что в прошедшем сезоне Холанд принял участие в 30 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач.