Агент Шомуродова заявил, что узбекистанец в шаге от ухода из «Ромы»

Кахорм Муминов, агент форварда «Ромы» Элдора Шомуродова, заявил, что узбекистанец в скором времени может покинуть итальянский клуб.

«Элдор не поехал на игру с «Тоттенхэмом», потому что находится в шаге от перехода в другую команду. Аренда или полноценный трансфер? Эти вопросы лучше адресовать «Роме», — приводит слова Муминова Championat.asia.

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».