Сергею Пиняеву назначили консервативное лечение без операции

Начальник медицинского штаба ФК «Крылья Советов» Кюри Чачаев рассказал о назначенном лечении 17-летнему полузащитнику клуба Сергею Пиняеву.

«Сергей прошел дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции», - приводит слова Чачаева пресс-служба самарского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пиняев попал в реанимацию из-за проблем с легкими. Позже в самарской команде опровергли эту новость, сообщив, что 17-летний вингер почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании.Затем у игрока был диагностирован пневмоторакс.

Напомним, что Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.