Колосков - о том, что Дзюба не нашел себе новый клуб: Вся эта ситуация вызывает удивление

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тот факт, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор не смог найти себе новую команду.

«Удивлен, что Дзюба до сих пор без клуба. Артем — один из самых колоритных футболистов нашего чемпионата. Он умеет играть в футбол, может сказать что-нибудь интересное, да и поступки у него бывают оригинальные. Человек, который в центре внимания СМИ.

Я просто удивлен, что никому из клубов РПЛ он не пригодился. Может быть, как пишут, у него завышенные требования. Вся эта ситуация вызывает лишь удивление», — сказал Колосков «Чемпионату».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.