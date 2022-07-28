Роналду может вернуться в «Спортинг»

Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг».

Как сообщает The Athletic, футболист заинтересован в переходе в клуб, который принимает участие в Лиге чемпионов, а португальцы сделали бы мощный пиар-ход.

Однако, по информации источника, против такой сделки выступает главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим, который заявил, что в случае трансфера ему придется ломать всю систему игры.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Роналду согласился перейти в «Атлетико». При этом отмечалось, что »Манчестер Юнайтед» готов отдать форварда в аренду до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года - на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне.