В «Аталанте» прокомментировали информацию об интересе «Торино» к Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию о том, что «Торино» сделал запрос по российскому полузащитнику бергамасков Алексею Миранчуку.

«Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого, и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем», - приводит слова Д'Амико «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.