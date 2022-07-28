Червиченко не верит, что «Оренбург» может отнять очки у «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Спартак» в домашнем матче третьего тура РПЛ против «Оренбурга» одержит победу над соперником.

«Спартак», видимо, понял, что стенания бесполезны, и решил воспользоваться другой тактикой, которая позволяет оставлять на поле своего игрока, который точно должен получить красную карточку, и удалять из другой команды футболиста, которому с огромным сомнением ее можно притянуть. Поэтому возможны любые ситуации.

Если будет играть Джикия, «Спартак» все равно выиграет, если не будет, то возможен любой расклад. Думаю, 2:1 спартаковцы выиграют», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, встреча пройдет 31 июля в Москве. Начало в 17.30 по московскому времени.

Туром ранее москвичи разгромили на выезде «Краснодар» со счетом 4:1 в матче, который изобиловал спорными судейскими решениями.