Колосков удивлен, что Оздоев не пригодился ни одному клубу РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил переход экс-хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«На самом деле, это очень печально, что Магомед никому в РПЛ не пригодился. Я хотел, чтобы он остался в России: это игрок высокого уровня, футболист международного класса», - приводит слова Колоскова «РБ-Спорт».

Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).