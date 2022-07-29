Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав стал игроком «Спорт Ресифе»

Пресс-служба бразильского «Спорт Ресифе» объявила о подписании контракта с бывшим нападающим ЦСКА Вагнером Лавом.
Отмечается, что 38-летний игрок взял себе 99-й игровой номер. соглашение между форвардом и клубом рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго». На его счету 259 проведенных матчей за красно-синих, в которых он забил 124 гола и отдал 53 ассиста. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.