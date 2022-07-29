«Торино» проявляет интерес к Шомуродову

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов не полетел с командой в Израиль, где римский клуб сыграет против «Тоттенхэма» в предсезонном матче.

Ранее стало известно, что главный тренер «волков» Жозе Моуринью не впечатлен формой 27-летнего узбекистанца на летнем тренировочном сборе команды. Отмечается, что желто-красные готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста.

По данным Corriere Granata, в «Рому» уже поступил запрос на игрока от «Торино». Скорее всего, туринский клуб возьмет Шомуродова в аренду с возможностью выкупа в конце сезона.

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».