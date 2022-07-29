Роднина раскритиковала фанатов за негативное отношение к fan-ID

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о fan-ID.

«Мне нет дела до вашего футбола. fan-ID сделан для комфорта людей. Фанаты ведут себя как маленькие дети - назло маме отморожу уши, но шапку не надену», - приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.