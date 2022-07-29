Агент Сафонов: Кокорин может согласиться на зарплату 1,5 млн евро в год, если хочет вернуться в РПЛ

Агент Алексей Сафонов предположил, на какие финансовые условия может пойти нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, если захочет вернуться в РПЛ.

«Александр вполне может согласиться на 1,5-1,7 миллиона евро в год, если по-настоящему хочет вернуться. Это вообще не проблема», - приводит слова Сафонова RT.

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2024 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.