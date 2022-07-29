Кобелев назвал клубы РПЛ, которым пригодился бы Кокорин

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что, как минимум трем топ-клубам РПЛ сейчас бы пригодился нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин.

«Можно говорить, что Кокорин уже не тот, но если посмотреть на кадровую ситуацию, бомбардиров не хватает многим. «Сочи» потерял Матео Кассьерру. «Локомотиву» явно не помешал бы центрфорвард высокого уровня. ЦСКА также не хватает страйкера. Поэтому Кокорин пригодился бы. Но проблема в том, что не все смогут его взять из-за высоких финансовых требований», — цитирует Кобелева RT.

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2024 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.