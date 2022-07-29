Аршавин оценил переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Ну, Оздоев - молодец, что могу еще сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа - уже хорошо? Главное, чтоб он был доволен», - приводит слова Аршавина «СЭ».

Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).