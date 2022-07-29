Булыкин уверен, что Кокорин может забить сейчас в РПЛ минимум 10 голов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о текущей форме форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, который в 2022-м году всего два раза вышел на поле в официальных матчах.

«Разумеется, по психологическому настрою нападающих отсутствие голов на протяжении столь долгого времени наносит серьезный удар, тем более Кокорин практически не выходит на поле. У меня нет сомнений, он может в своем нынешнем состоянии забить за сезон в РПЛ 10 мячей», — приводит слова Булыкина RT.

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2024 года соглашение с «Фиорентиной», однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.