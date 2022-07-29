Роналду - о своем уходе из «Манчестер Юнайтед»: Ни дня, чтобы вы не говорили обо мне

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на информацию различных СМИ о своем уходе из стана «красных дьяволов».

«Не проходит и дня, чтобы вы не говорили обо мне. В противном случае СМИ не заработают. Если вы не будете лгать, вы не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте в том же духе, и однажды вы напишете что-то правильное», — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.