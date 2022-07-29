Защитник «Аякса» Магальян дал согласие на переход в ЦСКА

Защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Магальян согласился стать игроком московского ЦСКА.
Об этом сообщает Metaratings.
Теперь московскому и амстердамскому клубам необходимо согласовать условия перехода 28-летнего аргентинца.
Контракт Магальяна с «Аяксом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне аргентинец выступал за бельгийский «Андерлехт» на правах аренды. На его счету 21 проведенный матч в местном чемпионате и одна голевая передача.
источник: Metaratings.ru