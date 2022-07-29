Защитник «Аякса» Магальян дал согласие на переход в ЦСКА

Агент Сафонов: Кокорин может согласиться на зарплату 1,5 млн евро в год, если хочет вернуться в РПЛ

Российского форварда «Фиорентины» нет в списке 29 вызванных игроков, которые будут тренироваться в Австрии и Испании.