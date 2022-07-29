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Тренер «Спортинга» выступил против возвращения Роналду в клуб

Португалец ищет варианты трудоустройства.
29 июля 2022 12:17

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вернется в «Спортинг». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, агент футболиста Жорже Мендеш провел встречу с руководством лиссабонского клуба, но главный тренер «львов» Рубен Аморим выступил против возможного перехода Криштиану.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Роналду согласился перейти в «Атлетико». При этом отмечалось, что »Манчестер Юнайтед» готов отдать форварда в аренду до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года - на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне.

источник: The Athletic
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