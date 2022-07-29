Владимир Быстров - о голкиперах «Зенита»: На лавку сядут двое, а не один

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что Михаил Кержаков будет первым номером «Зенита» на воротах в этом сезоне.

«На лавку сядут двое, а не один вратарь. Миша в последние годы зарекомендовал себя как уверенный и надежный голкипер. Одоевский — молодой и перспективный, которому дается шанс. С приходом бразильца, скорее всего, что он и окажется на лавке», — приводит слова Быстрова «Спорт уик-энд».

В прошлом сезоне Кержаков принял участие в 19 матчах «Зенита» в РПЛ и пропустил 15 мячей, отыграв семь встреч «на ноль». Действующий контракт 35-летнего голкипера истекает 30 июня 2023 года.