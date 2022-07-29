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В «Монце» отреагировали на информацию об интересе к нападающему «Ромы» Шомуродову

Узбекистанский футболист выступает за итальянский клуб с лета прошлого года.
29 июля 2022 13:33

Спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову.

«Шомуродов - сильный игрок, который нам нравится. Но это все, что пока можно», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Ранее стало известно, что главный тренер «волков» Жозе Моуринью не впечатлен формой 27-летнего узбекистанца на летнем тренировочном сборе команды. Отмечается, что желто-красные готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста.

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».

источник: Чемпионат.com
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