В «Монце» отреагировали на информацию об интересе к нападающему «Ромы» Шомуродову

Спортивный директор «Монцы» Филиппо Антонелли Агомери отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову.

«Шомуродов - сильный игрок, который нам нравится. Но это все, что пока можно», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Ранее стало известно, что главный тренер «волков» Жозе Моуринью не впечатлен формой 27-летнего узбекистанца на летнем тренировочном сборе команды. Отмечается, что желто-красные готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста.

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».