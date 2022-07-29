«Матч ТВ» не покажет матчи Английский премьер-лиги в следующем сезоне из-за санкций

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что телеканал не покажет матчи Английской Премьер-лиги в следующем сезоне из-за санкционного пакета Великобритании в сторону России.

«Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат 2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже», — заявил Тащин «Ведомости.Спорт».

Специалист отметил, что существует вероятность возобновления показа турнира уже по ходу сезона, однако наиболее вероятным сценарием на сегодняшний день является приостановка контракта на один сезон.

Добавим, что в прошлом году «Матч ТВ» заключил восьмилетний договор на эксклюзивный показ матчей АПЛ.