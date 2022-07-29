Алексис Санчес в ближайшее время станет игроком «Марселя»

Французский «Марсель» близок к тому, чтобы договориться с форвардом «Интера» Алексисом Санчесом о переходе в клуб.

Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Помимо «Марселя», интерес к бывшему форварду «Манчестер Юнайтед» проявляет «Вильярреал». Однако известно, что агент Санчеса ведет переговоры о зарплате с французской стороной.

Чилийский нападающий выступает за «Интер» с 2019 года. С тех пор форвард провел за «нерадзурри» 108 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Действующий контракт с итальянской командой рассчитан до следующего лета.

Рыночная стоимость 33-летнего составляет 3,50 миллионов евро.