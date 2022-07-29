Семин похвалил Оздоева за переход в «Фатих Карагюмрюк»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Хорошо то, что очень быстро принял решение. Он - профессионал, ему нужно играть. Я хочу поприветствовать его и сказать, что он - молодец», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Оздоев выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).