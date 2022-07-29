Паршивлюк рассказал, что с пониманием отнесся к решению Варелы покинуть «Динамо»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал уход из московского клуба правого защитника Гильермо Варелы.

Ранее стало известно, что 29-летний уругваец прибыл на базу бело-голубых в Новогорске для того, чтобы забрать свои вещи. Отмечается, что в ближайшее время игрок хочет улететь в Бразилию и присоединиться к «Фламенго».

«Я понимаю, почему он уехал. Вопрос финансовый, понятно. Но можно было все по-другому обставить - не так, как все сделалось», - сказал Сергей ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.