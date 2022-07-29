Агент – о переходе Мендеса в ЦСКА: Виктор посчитал, что РПЛ - большая и сильная лига в Европе

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Виктора Мендеса, объяснил, почему игрок решил перейти в клуб из РПЛ.

«Контракт заключен на три года без возможности его приостановки. Это обычное трудовое соглашение между игроком и клубом.

До предложения ЦСКА Мендесом интересовался бразильский «Форталеза», но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ – большая и сильная лига в Европе. В России он может быстро расти и продвигаться по карьерной лестнице. Он всегда мне говорил, что хочет играть с сильными игроками, а такие есть в ЦСКА и РПЛ», – сказал Леклер Флуха Sport24.

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.