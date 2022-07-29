Кавазашвили выразил уверенность, что «Спартак» разгромит «Оренбург»

Экс-футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что подопечные Гильермо Абаскаля уверенно выиграют у «Оренбурга» в 3-м туре РПЛ.
«Я уверен, что «Спартак» выиграет у «Оренбурга», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru. — Москвичи сильнее, организованнее, чем оренбуржцы. Никаких недоразумений не произойдет, красно-белые победят со счетом 3:0».
По истечении двух туров «Спартак» идет третьим в таблице с 4 очками, на счету «Оренбурга» три балла и восьмая строчка. Очная встреча команд пройдет 31 июля и начнется в 17:30 на «Открытии Банк Арене».
источник: Metaratings.ru