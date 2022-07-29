Радченко раскритиковал Циннбауэра за разговоры о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра за разговоры о молодом коллективе перед игрой 3-го тура с сине-бело-голубыми.

«Безусловно, это отмазка. «Локомотив» имеет костяк игроков в самом расцвете сил. Списывать все на молодость слишком несерьезно», — заявил Радченко RT.

«Не забиваешь ты — забивают тебе. Команда на тренировках должна наигрывать связи, работать над командными взаимодействиями. Вопросы к тренерскому штабу уместны», — добавил специалист.

Очный матч с «Зенитом» пройдет завтра, 29 июля, на «Газпром Арене» и начнется в 17:30 мск. После двух туров железнодорожники идут на 11-м месте с двумя очками, в активе «Зенита» третья строчка и четыре балла.