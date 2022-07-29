Широков не считает, что «Зенит» переплачивает деньги за Вендела и Клаудиньо

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков уверен, что «Зенит» в меру распоряжается своими финансовыми возможностями, не переплачивая за бразильских футболистов.

«Зачем контракты продлили аж до 2027 года? Это сделано, чтобы при возможной продаже получить за игроков максимальные деньги. Даже сейчас мы можем продавать игроков — есть разговор с нормальными клубами, которые не настроены грабить.

Не согласен с тем, что бразильцам платят гигантские деньги — платят адекватные деньги, плюс в Европе тоже не все хорошо, учитывая ситуацию в мире. Никто не знает, что будет в Европе осенью и зимой», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Добавим, что Вендел пополнил состав «Зенита» в октябре 2020-го, перейдя из «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. С тех пор он сыграл за сине-бело-голубых 58 матчей и отметился 16 результативными действиями (8+8).

Что касается Клаудиньо, то хавбек в клубе с зимы 2021-го. «Зенит» выкупил игрока у бразильского «Брагантино» за 12 миллионов евро. На его счету 34 игры за петербургский клуб, десять голов и восемь ассистов.