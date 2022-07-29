«Я рвусь на поле». Пиняев рассказал, когда он вернется в строй «Крыльев Советов»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, когда он сможет вернуться на футбольное поле после полученного диагноза.

«Все отлично! Никаких операций не потребовалось. Некоторое время займет восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!» - сказал Пиняев «Спорт-Экспрессу».

Ранее в СМИ появилась информация, что Пиняев попал в реанимацию из-за проблем с легкими. Позже в самарской команде опровергли эту новость, сообщив, что 17-летний вингер почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании. Затем у игрока был диагностирован пневмоторакс.

Напомним, что Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.